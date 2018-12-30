Порадуйтесь с утра: позитивные анекдоты 30 декабря

Прикольная подборка смешных анекдотов.

- У моей жены идеальный слух - она даже слышит, когда на мою карточку приходят деньги!

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.

- Как у тебя сейчас с финансами?

- Рваные носки пока выбрасываю.

Если перестать покупать в офис туалетную бумагу, то можно узнать, к каким документам работники относятся не совсем серьезно.

Только что заключил одну из самых выгодных сделок в своей жизни - сдал на день рождения коллеги 100 гривен, а пирогов сожрал где-то на на 500.