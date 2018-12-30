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Воскресенье, 30.12.2018
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Порадуйтесь с утра: позитивные анекдоты 30 декабря

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Порадуйтесь с утра: позитивные анекдоты 30 декабря
06:29 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка смешных анекдотов.

- У моей жены идеальный слух - она даже слышит, когда на мою карточку приходят деньги!

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Поэтому дворник выкинул метлу и купил ружье.

- Как у тебя сейчас с финансами?

- Рваные носки пока выбрасываю.

Если перестать покупать в офис туалетную бумагу, то можно узнать, к каким документам работники относятся не совсем серьезно.

Смех продлевает жизнь: вечерние анекдоты 29 декабря

Только что заключил одну из самых выгодных сделок в своей жизни - сдал на день рождения коллеги 100 гривен, а пирогов сожрал где-то на на 500.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Анекдоты, Утренние анекдоты 30 декабря.
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