Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 1 января

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Меня вчера жена от инфаркта спасла. Экзамен на права завалила.

Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы желудок смог снова привыкнуть к пище.

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

На слова жены "Все, я от тебя ухожу!!!" молодой муж начнет просить прощения, опытный молча переждет истерику, а бывалый грустно скажет: "Ты только обещаешь!"

Останавливает гаишник машину, а за рулем - собака. На заднем сиденье сидит мужик. Гаишник:

- Мужик, ты что, вообще с ума сошел, собаку за руль посадил?

- А я здесь при чем?! Я проголосовал, она остановилась ...