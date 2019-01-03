Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 3 января

Раньше как было хорошо: пригласил бабу на бал, убил ее мужа на дуэли, и порядок - это твоя баба.
А теперь лайки ставить, музыку скидывать, ужас!
Из вопросов в чате молодых родителей:
"Как объяснить ребенку, что 8 часов утра в выходной - это глубокая ночь?"
Когда женщина тебя переспрашивает, то это не потому, что она не расслышала. Просто она дает тебе шанс исправиться...
- Ваш ребенок у нас!
- Каковы ваши требования?
- Идиоты! Приезжайте быстрее, садик закрывается!
СМС-переписка:
"Милая, выпьем вечерком 2 - 3 коктейля?"
"Дурачок, 23 пишется слитно".