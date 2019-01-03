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Четверг, 03.01.2019
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Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 3 января

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Смех продлевает жизнь: утренние анекдоты 3 января
06:30 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш день хорошим с самого утра.

Раньше как было хорошо: пригласил бабу на бал, убил ее мужа на дуэли, и порядок - это твоя баба.
А теперь лайки ставить, музыку скидывать, ужас!

Из вопросов в чате молодых родителей:
"Как объяснить ребенку, что 8 часов утра в выходной - это глубокая ночь?"

Когда женщина тебя переспрашивает, то это не потому, что она не расслышала. Просто она дает тебе шанс исправиться...


- Ваш ребенок у нас!
- Каковы ваши требования?
- Идиоты! Приезжайте быстрее, садик закрывается!

Самые смешные анекдоты после тяжелого рабочего дня: вечерние анекдоты 2 января

СМС-переписка:
"Милая, выпьем вечерком 2 - 3 коктейля?"
"Дурачок, 23 пишется слитно".

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Смех, Позитив, Веселье, Приколы, Анекдоты, 3 января, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 3 января.
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