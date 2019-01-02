Самые смешные анекдоты после тяжелого рабочего дня: вечерние анекдоты 2 января

Веселые анекдоты помогут сделать ваш вечер хорошим и позитивным.

Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки знал...

Сейчас - тот, кто таблицу умножения забыл.

Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводятся холодец и оливье?

- Подсудимый, клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?

- Клянусь, толстая женщина с усиками.

- Блин, я эту физику абсолютно не понимаю!

- Вообще-то это химия...

Недавно в Ухрюпинском университете был арестован преподаватель китайского языка за то, что шесть лет преподавал придуманный им язык...