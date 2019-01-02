Самые смешные анекдоты после тяжелого рабочего дня: вечерние анекдоты 2 января

Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки знал...
Сейчас - тот, кто таблицу умножения забыл.
Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводятся холодец и оливье?
- Подсудимый, клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?
- Клянусь, толстая женщина с усиками.
- Блин, я эту физику абсолютно не понимаю!
- Вообще-то это химия...
Недавно в Ухрюпинском университете был арестован преподаватель китайского языка за то, что шесть лет преподавал придуманный им язык...