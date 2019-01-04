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Отличное настроение с утра: утренние анекдоты 4 января

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Отличное настроение с утра: утренние анекдоты 4 января
06:20 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты для вашего позитивного утра.

- Папа, а давай купим шалав!

- Купим, сынок, только это лаваш называется.

 

Чтобы познакомиться с мужчиной, Тамара не идет в ресторан, театр или музей. Она просто приходит в супермаркет и выбирает одного из тех, кто долго выбирает пельмени.

 

Маленькие хитрости для замужней, но неуверенной в себе женщины:

Если вы идете с мужем в гости и знаете, что там будут одинокие девушки, скормите ему пару долек чеснока.

 

Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем страшнее туда заходить...

 

Смех до слез: вечерние анекдоты 3 января

Чтобы было меньше пробок и аварий, придумали ставить светофоры, но только у нас их ставят так, что пробок и аварий становится больше.

 

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