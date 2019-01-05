Веселое утро: самые смешные анекдоты 5 января

Женщина, почему вы избили своего мужа?
- Да я просто пыталась до него достучаться..
- Лена! Лет через шестнадцать ты сделаешь какого-то мужчину по-настоящему счастливым, когда будешь, сидя голая на кухне, вот так пить молоко, проливая половину на себя. А сейчас, блин, не беси уже папу! Открывай ротик!
Если ты улыбаешься, когда дела идут плохо, значит, у тебя есть на кого свалить...
- Вась, я беременна от тебя.
- Как? Мы же даже не спали?
- Я сама в шоке!!!
Девушка, которая не пьет, вообще не знает, как дела у ее бывших.