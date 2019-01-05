Веселое утро: самые смешные анекдоты 5 января

Подборка веселых анекдотов для отличного утра.

Женщина, почему вы избили своего мужа?

- Да я просто пыталась до него достучаться..

- Лена! Лет через шестнадцать ты сделаешь какого-то мужчину по-настоящему счастливым, когда будешь, сидя голая на кухне, вот так пить молоко, проливая половину на себя. А сейчас, блин, не беси уже папу! Открывай ротик!

Если ты улыбаешься, когда дела идут плохо, значит, у тебя есть на кого свалить...

- Вась, я беременна от тебя.

- Как? Мы же даже не спали?

- Я сама в шоке!!!

Девушка, которая не пьет, вообще не знает, как дела у ее бывших.