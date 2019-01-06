Свежая порция юмора: веселые вечерние анекдоты 6 января

- Не представляю, как раньше люди без компьютеров жили, скукотища небось была...
- Ага, балы, охоты, дуэли, кровавые репрессии, дворцовые интриги, перевороты, прям, блин, заняться было нечем!
Непьющие, хозяйственные, верные, заботливые, работящие мужчины - это как уссурийские тигры! Вроде бы есть, а никто не видел...
- Что общего между поваром и врачом?
- Если оба хорошо работают, то их клиенты поправляются.
Нет такой ерунды или даже полной чуши, которую нельзя было бы выдать за китайскую мудрость.
- Официант, всем шампанского за мой счет!
- Но вы здесь один.
- Я знаю...