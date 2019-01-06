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Свежая порция юмора: веселые вечерние анекдоты 6 января

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Свежая порция юмора: веселые вечерние анекдоты 6 января
16:03 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот вечер.

- Не представляю, как раньше люди без компьютеров жили, скукотища небось была...

- Ага, балы, охоты, дуэли, кровавые репрессии, дворцовые интриги, перевороты, прям, блин, заняться было нечем!

Непьющие, хозяйственные, верные, заботливые, работящие мужчины - это как уссурийские тигры! Вроде бы есть, а никто не видел...

- Что общего между поваром и врачом?

- Если оба хорошо работают, то их клиенты поправляются.

Нет такой ерунды или даже полной чуши, которую нельзя было бы выдать за китайскую мудрость.

Позитив на весь день: веселые утренние анекдоты 6 января

- Официант, всем шампанского за мой счет!

- Но вы здесь один.

- Я знаю...

 

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