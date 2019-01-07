Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 7 января

Лучшие анекдоты на вечер, которые поднимут настроение.

- Ну кто вам сказал, что у вас совсем нет фигуры и вы совершенно плоская? Смотрите, какие у вас выпуклые глаза!

Готовясь к свадьбе, моя невеста выбирает украшение зала, музыку. Я занимаюсь бытовой стороной вопроса: переписываю свое имущество на родителей.

После того как жена Тимофея выпила с ним литр водки, он понял, что супруга его не только любит, но и уважает.

В день своего столетия бабуля говорит участковому врачу:

- Ах, я так к вам привыкла! Кто еще будет так заботиться обо мне, если вы, не дай бог, помрете!

"Мы не настолько близки, чтобы я при тебе взвешивалась", - сказала мне жена.