Ударная порция веселья на день: утренние анекдоты на 8 января

Муж звонит жене:
- Ты где?
- В норе...
- Где???
- Ну в норе, которую ты мне купил!!!
- Дура, не в норе, а в "Рено"... Хорошо, что я тебе "Пежо" не купил.
- Можно ли рожать после 35?
- Можно, но не стоит. 35 детей - это достаточно!
Зачем пить алкоголь? Ну хотя бы потому, что никакие рассказы о приключениях не начинаются словами: "Как-то мы с парнями ели салат..."
- А я свою свадьбу помню как вчера!
- А когда она была?
- Вчера.
- Доктор, меня все мужчины преследуют. Скажите, у меня мания преследования или мания величия?