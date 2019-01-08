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Ударная порция веселья на день: утренние анекдоты на 8 января

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Ударная порция веселья на день: утренние анекдоты на 8 января
05:59 Сегодня Телеграф

Утренние анекдоты поднимут вам настроение. Утро должно быть добрым!

Муж звонит жене:

- Ты где?

- В норе...

- Где???

- Ну в норе, которую ты мне купил!!!

- Дура, не в норе, а в "Рено"... Хорошо, что я тебе "Пежо" не купил.

 

- Можно ли рожать после 35?

- Можно, но не стоит. 35 детей - это достаточно!

 

Зачем пить алкоголь? Ну хотя бы потому, что никакие рассказы о приключениях не начинаются словами: "Как-то мы с парнями ели салат..."

 

- А я свою свадьбу помню как вчера!

- А когда она была?

- Вчера.

 

- Доктор, меня все мужчины преследуют. Скажите, у меня мания преследования или мания величия?

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Позитив, Шутка, Прикол, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты на 8 января, Утренние анекдоты на 8 января.
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