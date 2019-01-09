Порадуйтесь с утра: позитивные анекдоты 9 января

Прикольная подборка смешных анекдотов.

- Алло, полиция. Помогите, меня грабят!

- Выезжаем! Вы где?

- Я дома. Изучаю новую квитанцию на квартплату!

Как ни крути, но лучший шкаф для одежды - это стул.

Замечено, что практически ни одна жена не говорит мужу: "Ты у меня такой умный. Объясни мне, я не понимаю..."

Только спросит: "Почему ты из меня все время делаешь дуру?"

Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше на нем разговаривают между собою врачи, тем меньше шансов у пациента остаться живым.

Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы можно было найти мобильный...