Позитив на весь день: утреннее анекдоты на 11 января

Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем, скорая.
Жена проливает на себя тарелку с супом:
- Блин, я похожа на свинью!
Муж:
- Ага. Еще и супом облилась.
— Лиза, у тебя одна бытовуха на уме, постоянно меня пилишь. Можно с тобой поговорить о вечности?
— Конечно можно! Давно хотела тебя спросить: почему ты вечно поддатый?
- Доктор, помогите! Моя жена с каждым днем все туже затягивает мне галстук!
- Мм... Но может, это случайность?
- Я тоже так думал. Но сегодня она его предварительно намылила!
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права независимо от того, права она или нет.