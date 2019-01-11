Позитив на весь день: утреннее анекдоты на 11 января

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день.

Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем, скорая.

Жена проливает на себя тарелку с супом:

- Блин, я похожа на свинью!

Муж:

- Ага. Еще и супом облилась.

— Лиза, у тебя одна бытовуха на уме, постоянно меня пилишь. Можно с тобой поговорить о вечности?

— Конечно можно! Давно хотела тебя спросить: почему ты вечно поддатый?

- Доктор, помогите! Моя жена с каждым днем все туже затягивает мне галстук!

- Мм... Но может, это случайность?

- Я тоже так думал. Но сегодня она его предварительно намылила!

Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права независимо от того, права она или нет.