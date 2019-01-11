Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 11 января

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

- Дорогой, ты купишь мне ковер?

- Слишком большая роскошь, на метле пока летай!

Если ты стоишь и одновременно сидишь, то ты в тюрьме, а если ты сидишь и одновременно стоишь - то ты в машине в пробке.

- Привет, меня зовут Дмитрий, и я украл панду из зоопарка.

- У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков.

- А вы думаете, я это трезвым сделал?

Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания у деда - это пиво и газета.

Самый надежный и эффективный способ сэкономить на покупке жене дубленки - сказать ей во время примерки: "Восхитительная вещь! Жаль, что тебя полнит".