Позитивное утро: самые смешные анекдоты 15 января

Свежая подборка анекдотов 15 января, которая подарит отличное настроение на целый день.

Интересно, когда лысые умывают лицо, как далеко они заходят?

Мужикам на заметку: если на вашу вроде бы обыкновенную женщину денег уходит, как на красивую, значит, она умная.

Если бы сторож зоопарка не любил подходить к клетке с парой уссурийских тигров и говорить "Ага-а-а!", то, возможно, животные могли бы размножаться и в неволе.

- Целыми днями говорю что-нибудь моему мужу. Он в ответ - ни слова. Доктор, у него, боюсь, серьезное психическое заболевание.

- Это не заболевание. Это талант!

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