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Четверг, 17.01.2019
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Утренний луч позитива: анекдоты 17 января

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Утренний луч позитива: анекдоты 17 января
06:14 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка смешных анекдотов.

- Батюшка, я не пью, не курю, за женщинами не волочусь, в карты не играю… Я правильно живу?

- Правильно, сын мой, но зря.

После того как встала на весы, я поняла, что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение…

- Как же хорошо летом на природе: запах разнотравья, щебет птиц, журчание реки! А эти нежнейшие ароматные шашлыки - ешь-ешь и никак не можешь остановиться!

- Петрович, какая-то странная у тебя объяснительная о прогуле получается…

Объявление.

"Юридически подкованный пенсионер задолбает любую организацию письменно или по телефону за символическое вознаграждение".

Свежая порция юмора: веселые вечерние анекдоты 16 января

- Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась.

- А много сока вы выжали?

- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она накрылась…

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Смех, Позитив, Веселье, Приколы, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Утренние анекдоты 17 января.
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