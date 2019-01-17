Утренний луч позитива: анекдоты 17 января

Прикольная подборка смешных анекдотов.

- Батюшка, я не пью, не курю, за женщинами не волочусь, в карты не играю… Я правильно живу?

- Правильно, сын мой, но зря.

После того как встала на весы, я поняла, что на фантике слово "Коровка" - это не название, а предупреждение…

- Как же хорошо летом на природе: запах разнотравья, щебет птиц, журчание реки! А эти нежнейшие ароматные шашлыки - ешь-ешь и никак не можешь остановиться!

- Петрович, какая-то странная у тебя объяснительная о прогуле получается…

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- Купил хваленую германскую соковыжималку, а она сломалась.

- А много сока вы выжали?

- Да чуть-чуть яблочного и апельсинового, а уже на березовом она накрылась…