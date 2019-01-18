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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 18 января

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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 18 января
16:04 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш вечер лучше.

Всегда уступаю место беременным в транспорте. С точки зрения моей кармы это вообще идеальный вариант: ты как бы уступаешь женщине, ребенку и двум будущим пенсионерам одновременно.

В темном переулке.
- Эй, мужик, денег дай!
- Нету.
- А если найду?
- Да не найдешь ты ничего - я все деньги на пистолет потратил.

Если долго и терпеливо наблюдать за черепахой, то можно заметить, как она в радости от вашего прихода носится по квартире.

Почему-то фраза "Профессор завалил студента на экзамене" звучит совершенно обыденно, а вот "Студент завалил профессора после экзамена" вызывает бурную реакцию.

Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 18 января

Глухонемой грабитель в банке задолбался кривляться, плюнул и ушел..

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Анекдоты, 18 января, Вечерние анекдоты, Анекдоты 18 января.
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