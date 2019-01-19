Встречайте утро улыбкой: утренние анекдоты 19 января

Через три тысячи лет археологи откопают солярий и подумают, что мы жарили людей.
- Прости, но нам нужно расстаться. Я так больше не могу - ты меня просто не замечаешь.
- Кто здесь?!
Вам не кажется, что это ненормально, что попкорн в кино стоит дороже, чем само кино?!
Самое большое преимущество любовницы заключается в том, что с ней можно поговорить о недостатках жены. Попробуйте поговорить с женой о недостатках любовницы.
Для адекватной самооценки человеку нужна собака, которая будет его обожать, и кошка, которая будет его игнорировать.