Встречайте утро улыбкой: утренние анекдоты 19 января

Начни свой день с позитива!

Через три тысячи лет археологи откопают солярий и подумают, что мы жарили людей.

- Прости, но нам нужно расстаться. Я так больше не могу - ты меня просто не замечаешь.

- Кто здесь?!

Вам не кажется, что это ненормально, что попкорн в кино стоит дороже, чем само кино?!

Самое большое преимущество любовницы заключается в том, что с ней можно поговорить о недостатках жены. Попробуйте поговорить с женой о недостатках любовницы.

Для адекватной самооценки человеку нужна собака, которая будет его обожать, и кошка, которая будет его игнорировать.