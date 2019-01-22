Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 22 января

Веселые анекдоты помогут сделать ваш вечер хорошим и позитивным.

Если у вас плохое настроение - сходите в филармонию. Настроение не улучшится, но хоть в филармонию сходите.

Коля думал, что Надя без ума от него.

Оказалось, что она была без ума и до него.

В ресторане:

- Человек подавился! Здесь есть врач?

- Врач? Откуда у врача деньги на ресторан?

Скоро создатели Википедии соберут всю информацию о человечестве и улетят обратно...

Некоторым, чтобы похудеть, необходимо ходить в тренажерный зал. Тренироваться при этом необязательно. Просто хотя бы не жрать эти 2 часа.