Даже не думайте скучать: вечерние анекдоты 23 января

- Привет, давно не виделись! Как здоровье?
- Тебе действительно интересно?
- Конечно.
- Ну что же, начну с анализов...
- Сынок, а откуда у тебя эта машинка?
- Это мы с Лешкой Сидоровым поменялись.
- Алеша дал тебе машинку. А ты что ему дал?
- По шее..
Мой родной вуз выпускает как гуманитариев, так и технарей. Устроившись охранниками, одни разгадывают сканворды, а другие судоку.
Иногда мне кажется, что шило в заднице - это и есть мой внутренний стержень.
- А я со своей девушкой встречаюсь из жалости.
- Она некрасивая?
- Нет, просто мне жалко денег, уже потраченных на нее.