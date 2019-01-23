Даже не думайте скучать: вечерние анекдоты 23 января

Подборка забавных анекдотов для хорошего настроения.

- Привет, давно не виделись! Как здоровье?

- Тебе действительно интересно?

- Конечно.

- Ну что же, начну с анализов...

- Сынок, а откуда у тебя эта машинка?

- Это мы с Лешкой Сидоровым поменялись.

- Алеша дал тебе машинку. А ты что ему дал?

- По шее..

Мой родной вуз выпускает как гуманитариев, так и технарей. Устроившись охранниками, одни разгадывают сканворды, а другие судоку.

Иногда мне кажется, что шило в заднице - это и есть мой внутренний стержень.

- А я со своей девушкой встречаюсь из жалости.

- Она некрасивая?

- Нет, просто мне жалко денег, уже потраченных на нее.