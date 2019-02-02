Смех до слез: анекдоты на вечер 2 февраля

- Мужики, я только что себе такие ботинки купил! Представляете, оба левые, и один другого больше.
- Так чего ты радуешься?
- Так подошли!
Рыбалка была в самом разгаре - наживку с трудом отличали от закуски.
Обычно после завершения конкурса красоты гримерка участниц делится на проигравших и на овцу.
- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Вот успокоительное.
- И когда мужу его давать?
- Это для вас.
- У моей жены память лучше, чем у слона.
- В смысле?
- Ну слоны помнят все, что было, а моя жена все, чего даже не было.