Смех до слез: анекдоты на вечер 2 февраля

Прикольная подборка смешных анекдотов.

- Мужики, я только что себе такие ботинки купил! Представляете, оба левые, и один другого больше.

- Так чего ты радуешься?

- Так подошли!

Рыбалка была в самом разгаре - наживку с трудом отличали от закуски.

Обычно после завершения конкурса красоты гримерка участниц делится на проигравших и на овцу.

- Вашему мужу нужен абсолютный покой. Вот успокоительное.

- И когда мужу его давать?

- Это для вас.

- У моей жены память лучше, чем у слона.

- В смысле?

- Ну слоны помнят все, что было, а моя жена все, чего даже не было.