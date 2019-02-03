Скачать
Воскресенье, 03.02.2019
Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы
Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации в кандидаты на выборы
Выборы 2019: журналист Гнап подал документы в ЦИК
Выборы 2019: журналист Гнап подал документы в ЦИК
Шахтер проиграл Партизану
Шахтер проиграл Партизану
Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в старом платье
Кейт Миддлтон отметила день рождения мамы в старом платье

Свежая порция юмора: веселые вечерние анекдоты 3 февраля

Смотрите фото (5)
Свежая порция юмора: веселые вечерние анекдоты 3 февраля
16:03 Сегодня Телеграф

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Производители колбасы, узнав, что народ в нашей стране определяет качество колбасы на кошках, стали добавлять туда мышей.

Людям, которые живут мечтой о встрече с другой, более развитой цивилизацией, наверняка стоит вспомнить о судьбе американских индейцев!

Женщины любят умных мужчин. Вот, например, если у мужчины красивые руки, высокий рост, накачанное тело и приятный голос, то он умный мужчина.

Позитив – прежде всего: анекдоты на утро 3 февраля

— Весь мир будет лежать у твоих ног — только выйди за меня!

— Петрович, ты достал, твоя смена — ты и выходи!

Жена попросила меня подарить ей на день рождения что-нибудь с алмазиком… Как думаете, алмазное сверло подойдет?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Юмор, Веселье, Приколы, Анекдоты, 3 февраля, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Вечерние анекдоты 3 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев - Альварес 2: события боя
02 Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе на 3 февраля
03 Джинсы, которые будут в тренде этой весной: самые неожиданные и модные фасоны (Фото)
04 День Ангела Максима: значение имени и поздравления
05 Ястремская - Томлянович: видео онлайн трансляция финала в Хуахине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Франция признает Гуайдо, но при одном условии
Франция признает Гуайдо, но при одном условии
Стала известна причина, почему подорожали овощи
Стала известна причина, почему подорожали овощи
Украине обещают стремительную оттепель, местами днем будет до +13°
Украине обещают стремительную оттепель
Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе
Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь