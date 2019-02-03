Свежая порция юмора: веселые вечерние анекдоты 3 февраля

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение.

Производители колбасы, узнав, что народ в нашей стране определяет качество колбасы на кошках, стали добавлять туда мышей.

Людям, которые живут мечтой о встрече с другой, более развитой цивилизацией, наверняка стоит вспомнить о судьбе американских индейцев!

Женщины любят умных мужчин. Вот, например, если у мужчины красивые руки, высокий рост, накачанное тело и приятный голос, то он умный мужчина.

— Весь мир будет лежать у твоих ног — только выйди за меня!

— Петрович, ты достал, твоя смена — ты и выходи!

Жена попросила меня подарить ей на день рождения что-нибудь с алмазиком… Как думаете, алмазное сверло подойдет?