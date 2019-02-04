Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 4 февраля

Утренний заряд позитива и бодрости обеспечен!

Если вы идете на детский праздник — купите костюм пирата и ходите в нем во время вечеринки. И детей развлечете, и сможете, не выходя из образа, пить ром.

— Папа, папочка, своди меня в цирк!

— Это еще зачем? Тот, кто хочет на тебя посмотреть, пусть приходит к нам.

В трамвае.

— Женщина, вы могли бы уступить мне место?

— С какой это стати? Вы же моложе меня!

— Да нет, я просто лучше выгляжу!

— Да это же натуральная английская шерсть. Сами посмотрите! Ну что, вот что вызывает у вас сомнение?

— Ну, во-первых, надпись на этикетке «Маdе in Vеlikоbrуtаniа»…

— Мария Ивановна, вы вроде стали на 20 лет моложе, и взгляд у вас стал уверенный, походка энергичная.

— Да, детям уже за 40, и они начали сами зарабатывать.