Встречайте утро улыбкой: утренние анекдоты 6 февраля

Начни свой день с позитива!

Многие девушки хотят огромные бриллиантовые серьги. Такие, чтобы в маршрутке все охренели.

- У меня дочь родилась!

- Поздравляю, и как оно?

- Ну раньше у меня была одна женщина, которая на меня орала, теперь их две…

Если ваш бутерброд падает черной икрой вниз, значит жизнь удалась.

В моём ящике с косметикой лежит также пол - литра вишнёвого ликера. Всегда оставляю себе выбор, от чего именно будут блестеть мои глазки сегодня.

В детстве у меня было две мечты: летом - чтобы корова сдохла, зимой - чтобы школа сгорела.