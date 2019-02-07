Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 7 февраля

Прикольные анекдоты для наших любимых юмористов.

Акула может почувствовать каплю крови за 5 километров.

Бабушка может почувствовать, что ты плохо кушаешь, за 4500 километров.

Сегодня нас выгнали из кинотеатра во время просмотра фильма "Титаник", потому что мой парень громко выкрикивал количество баллов за каждый прыжок в воду, когда люди падали с борта корабля.

Девочки, бойтесь мужиков, у которых руки растут откуда надо. Они всегда все будут чинить, а не покупать новое.

Терпение, конечно, сильное оружие, но иногда начинаешь сожалеть, что оно не огнестрельное.

Миша - единственный ребенок в семье. Он мечтает о братике или сестричке, не ведая, что благодаря папиному легкому характеру у него уже есть три брата и две сестры.