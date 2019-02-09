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Суббота, 09.02.2019
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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 9 февраля

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Для отличного настроения: вечерние анекдоты 9 февраля
16:20 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш вечер лучше.

Витя и Надя отправили свои имена в тест на совместимость, и им пришел отрицательный ответ. Решили разводиться, хотя их отговаривали и дети, и внуки, и правнуки.

Офисная работа не проходит даром. Научился ремонтировать носки степлером.

Идет задумчивый директор компании по улице, навстречу ему бомж:

- Дайте 50 гривен!

- А зачем вам?

- Куплю водки, выпью и буду под забором валяться.

Директор молча достает телефон:

- Алло, отдел кадров? Увольняйте главбуха, я честного человека нашел!

Фрейд умер, так и не объяснив нам, какие проблемы у тех, кто ставит лайки под собственными постами.

Убойная доза позитива: утренние анекдоты на 9 февраля

Мы с моей девушкой решили одновременно сделать операцию по смене пола.

А потом оказалось, что она пошутила.

Вот и доверяй после такого нам, бабам...

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Смех, Юмор, Анекдоты, 9 февраля, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Анекдоты на вечер 9 февраля.
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