Для отличного настроения: вечерние анекдоты 9 февраля

Веселые анекдоты помогут сделать ваш вечер лучше.

Витя и Надя отправили свои имена в тест на совместимость, и им пришел отрицательный ответ. Решили разводиться, хотя их отговаривали и дети, и внуки, и правнуки.

Офисная работа не проходит даром. Научился ремонтировать носки степлером.

Идет задумчивый директор компании по улице, навстречу ему бомж:

- Дайте 50 гривен!

- А зачем вам?

- Куплю водки, выпью и буду под забором валяться.

Директор молча достает телефон:

- Алло, отдел кадров? Увольняйте главбуха, я честного человека нашел!

Фрейд умер, так и не объяснив нам, какие проблемы у тех, кто ставит лайки под собственными постами.

Мы с моей девушкой решили одновременно сделать операцию по смене пола.

А потом оказалось, что она пошутила.

Вот и доверяй после такого нам, бабам...