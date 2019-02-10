Заряд позитива на день обеспечен: утренние анекдоты на 10 февраля

Утренний заряд позитива и бодрости обеспечен!

Автозамена в телефоне исправляет "спасибо" на "аванс бы", а вы говорите, что машины не умнее людей.

Просыпаюсь. Утро. Весь в цветах. Думаю, всё... Похоронили уже. Ан нет, всё нормально. Клумба.

Как повысить уровень здравоохранения в стране? Да просто. Пусть выпускники медакадемий первые три года лечат своих преподавателей.

- Смотрю я на все это, и хочется сказать словами героя мультфильма…

- "Ребята, давайте жить дружно"?

- Нет. "Пятачок, у тебя дома есть ружье?"

Знаете ли вы, что Великую китайскую стену построили, чтобы китайцы из страны не вываливались?