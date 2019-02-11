Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 11 февраля

- Да как вы смеете так со мной обращаться? У меня, между прочим, золотая медаль и два красных диплома!
- Это еще не причина принести мне картошку фри вместо оплаченного мной бургера!
Говорят, что собака - лучший друг человека.
Надеюсь, этот огромный питбуль бежит, чтобы узнать, как у меня дела...
На прилавки поступила новая книга: "Теперь точно все съедобные грибы Украины". Издание второе. Исправленное.
- Прикинь, подарила мужу чесалку для спины.
- И что, ему не понравилось?
- Хуже! Этот козел заявил, что я ему теперь вообще ни для чего не нужна.
- Почему ты не называешь меня зайкой?
- Так, Петрович, проезд оплачивай!