Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 11 февраля

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

- Да как вы смеете так со мной обращаться? У меня, между прочим, золотая медаль и два красных диплома!

- Это еще не причина принести мне картошку фри вместо оплаченного мной бургера!

Говорят, что собака - лучший друг человека.

Надеюсь, этот огромный питбуль бежит, чтобы узнать, как у меня дела...

На прилавки поступила новая книга: "Теперь точно все съедобные грибы Украины". Издание второе. Исправленное.

- Прикинь, подарила мужу чесалку для спины.

- И что, ему не понравилось?

- Хуже! Этот козел заявил, что я ему теперь вообще ни для чего не нужна.

Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 10 февраля

- Почему ты не называешь меня зайкой?

- Так, Петрович, проезд оплачивай!