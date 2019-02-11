Скачать
Понедельник, 11.02.2019
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Демонстрация силы: Британия отправит авианосец в Тихий океан
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Президент Афганистана: Если Талибан хочет офис, я предоставлю его им
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Луческу хочет вернуться к работе в клубе
Комаров отучили пить кровь
Комаров отучили пить кровь

Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 11 февраля

Смотрите фото (5)
Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 11 февраля
06:05 Сегодня Телеграф

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

- Да как вы смеете так со мной обращаться? У меня, между прочим, золотая медаль и два красных диплома!

- Это еще не причина принести мне картошку фри вместо оплаченного мной бургера!

Говорят, что собака - лучший друг человека.

Надеюсь, этот огромный питбуль бежит, чтобы узнать, как у меня дела...

На прилавки поступила новая книга: "Теперь точно все съедобные грибы Украины". Издание второе. Исправленное.

- Прикинь, подарила мужу чесалку для спины.

- И что, ему не понравилось?

- Хуже! Этот козел заявил, что я ему теперь вообще ни для чего не нужна.

Только позитив и отличное настроение: вечерние анекдоты 10 февраля

- Почему ты не называешь меня зайкой?

- Так, Петрович, проезд оплачивай!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Юмор, Позитив, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на утро 11 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Задержание активистов на Подоле: проведены допросы
02 На Донбассе во время обстрела исчез военнослужащий, получивший травму
03 Медики рассказали, как с помощью лука уберечься от катаракты
04 Брэд Питт лично поздравил свою бывшую жену с 50-летием
05 Полиция запустила флешмоб "Я - Бандера!"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Польша усилит армию американскими РСЗО
Польша усилит армию американскими РСЗО
Иран готов отправить войска в Ливан
Иран готов отправить войска в Ливан
Температурные &quot;качели&quot;: какой будет погода в начале недели
Температурные "качели": какой будет погода в начале недели
10 мифов о вакцинах
10 мифов о вакцинах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь