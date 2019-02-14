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Четверг, 14.02.2019
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Улыбка до ушей: утренние анекдоты 14 февраля

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Улыбка до ушей: утренние анекдоты 14 февраля
05:54 Сегодня Телеграф

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Похоже, это была неудачная идея прийти на собеседование в футболке с надписью "От работы кони дохнут!". 

Нужны альтернативные Олимпийские игры, где разрешен допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.

Врач-оптимист не поехал на вызов.

Начальник тюрьмы приказывает дежурному надзирателю:

- Наведите порядок в камерах и коридорах. К нам едет губернатор!

- Ух ты! Наконец-то этот козел попался!

Порция заразного смеха: вечерние анекдоты 13 февраля

Не бегаю по утрам, так как боюсь, что не смогу остановиться и убегу из страны.

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Смех, Юмор, Позитив, Анекдоты, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты 14 февраля, Анекдоты на утро 14 февраля.
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