Улыбка до ушей: утренние анекдоты 14 февраля

Отборный юмор специально для наших читателей!

Похоже, это была неудачная идея прийти на собеседование в футболке с надписью "От работы кони дохнут!".

Нужны альтернативные Олимпийские игры, где разрешен допинг, добавки, наркотики. Я бы не отказался посмотреть на соревнования бешеных мутантов.

Врач-оптимист не поехал на вызов.

Начальник тюрьмы приказывает дежурному надзирателю:

- Наведите порядок в камерах и коридорах. К нам едет губернатор!

- Ух ты! Наконец-то этот козел попался!

Не бегаю по утрам, так как боюсь, что не смогу остановиться и убегу из страны.