Убойная доза позитива: утренние анекдоты на 15 февраля

Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.
За то, что Игорь дернул стоп-кран, его оштрафовали на три тысячи. Но падение тещи с верхней полки того стоило.
Нашим конструкторам удалось создать автомобиль, имеющий аналоги в мире.
- Знаешь, реально уверовала в похудение от хождения по дорожке в зале. Вчера
2,5 часа ходила.
- Да ну, сколько ты там сожгла...
- Ты не понял, фишка в том, что я целых 2,5 часа ничего не жрала!
- Простите, вы сходите на этой остановке?
- Не схожу. И вам не советую.