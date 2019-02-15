Убойная доза позитива: утренние анекдоты на 15 февраля

Хорошее настроение с утра обеспечено, мы подобрали для вас самые смешные анекдоты.

Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.

За то, что Игорь дернул стоп-кран, его оштрафовали на три тысячи. Но падение тещи с верхней полки того стоило.

Нашим конструкторам удалось создать автомобиль, имеющий аналоги в мире.

- Знаешь, реально уверовала в похудение от хождения по дорожке в зале. Вчера

2,5 часа ходила.

- Да ну, сколько ты там сожгла...

- Ты не понял, фишка в том, что я целых 2,5 часа ничего не жрала!

- Простите, вы сходите на этой остановке?

- Не схожу. И вам не советую.