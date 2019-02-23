Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 23 февраля

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

- Милая, скорее сюда! Посмотри, как мороз разукрасил узорами стекла!

- Да это ж твой почерк: "Толстая, хватит жрать!!!"

- Нет, это мороз...

- Вовочка, приведи пару примеров разрушающего воздействия алкоголя на человеческий организм.

- Чё, опять родителей в школу вести?!

- Дорогой, кто звонил?

- Да какой-то мужик, вроде из Гидрометеоцентра, ошибся номером. Спрашивает: "Ну что, солнце, горизонт чист?"

Все относительно: подруги Алевтины считают, что у нее легкая рука, а сын-двоечник - что тяжелая.

Дорогая, согласно таблице соотношения веса и роста тебе надо срочно стать выше!