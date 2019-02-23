Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 23 февраля

- Милая, скорее сюда! Посмотри, как мороз разукрасил узорами стекла!
- Да это ж твой почерк: "Толстая, хватит жрать!!!"
- Нет, это мороз...
- Вовочка, приведи пару примеров разрушающего воздействия алкоголя на человеческий организм.
- Чё, опять родителей в школу вести?!
- Дорогой, кто звонил?
- Да какой-то мужик, вроде из Гидрометеоцентра, ошибся номером. Спрашивает: "Ну что, солнце, горизонт чист?"
Все относительно: подруги Алевтины считают, что у нее легкая рука, а сын-двоечник - что тяжелая.
Дорогая, согласно таблице соотношения веса и роста тебе надо срочно стать выше!