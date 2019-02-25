Смех до слез: утренние анекдоты на 25 февраля

Лучшие анекдоты, которые поднимут вам настроение с утра.

Не надо на пачках сигарет писать всякую ахинею. Достаточно написать: "Вырученные средства пойдут в фонд помощи депутатам Верховной Рады". И полстраны бросит курить.

Я просто открыл словарь синонимов, и тут началось, понеслось, поехало, покатилось...

Моя девушка сказала, что я испортил ей весь отпуск. Но как я мог, если мы даже никуда не ездили, потому что я проиграл все деньги в карты?

Если на тренажере крутить педали в обратную сторону, то можно потолстеть.

Секрет долголетия прост. Но секрет есть секрет...