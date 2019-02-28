Улыбайтесь шире: утренние анекдоты 28 февраля

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

В Одессе.

- Абрам, почему вы не купите себе автомобиль?

- А зачем? Когда мне хорошо, меня возит полиции, а когда плохо - "Скорая помощь".

Главным отличием между животными и людьми является то, что животные не держат дома людей. Хотя коты могут с этим утверждением и не согласиться.

- У меня два поклонника. И оба говорят, что любят. Как определить, кто из них влюблен на самом деле?

- А как они себя ведут?

- Один как супермен, другой как идиот.

- Значит, второй.

Составил резюме... Перечитал... Понял, что гожусь только в президенты.

Бутыли с водой для кулера были придуманы специально такой массы и размера, чтобы при смене пустой на полную любой офисный задохлик мог показать дамам, какой он сильный.