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Улыбайтесь шире: утренние анекдоты 28 февраля

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Улыбайтесь шире: утренние анекдоты 28 февраля
05:49 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

В Одессе.

- Абрам, почему вы не купите себе автомобиль? 

- А зачем? Когда мне хорошо, меня возит полиции, а когда плохо - "Скорая помощь".

Главным отличием между животными и людьми является то, что животные не держат дома людей. Хотя коты могут с этим утверждением и не согласиться.

- У меня два поклонника. И оба говорят, что любят. Как определить, кто из них влюблен на самом деле?

- А как они себя ведут?

- Один как супермен, другой как идиот.

- Значит, второй.

Составил резюме... Перечитал... Понял, что гожусь только в президенты.

Не скучайте в эту среду: вечерние анекдоты 27 февраля

Бутыли с водой для кулера были придуманы специально такой массы и размера, чтобы при смене пустой на полную любой офисный задохлик мог показать дамам, какой он сильный.

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