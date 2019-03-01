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Пятница, 01.03.2019
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Начни утро с позитива: веселые утренние анекдоты 1 марта

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Начни утро с позитива: веселые утренние анекдоты 1 марта
06:13 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

У женщины никогда не узнаешь правду: сначала у нее девичья память, потом женские секреты, потом старческий маразм.

У меня были проблемы, и я взял кредит.

Оказалось, что раньше у меня не было проблем...

- Ты вообще чем занимаешься?

- Людей достаю.

- А они?

- Они орут.

- А морду еще не били?

- Нет пока. Не доросли! Я акушер в роддоме.

Когда сижу на физике, я даже не понимаю, что именно не понимаю.

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Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.

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