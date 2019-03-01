Начни утро с позитива: веселые утренние анекдоты 1 марта

У женщины никогда не узнаешь правду: сначала у нее девичья память, потом женские секреты, потом старческий маразм.
У меня были проблемы, и я взял кредит.
Оказалось, что раньше у меня не было проблем...
- Ты вообще чем занимаешься?
- Людей достаю.
- А они?
- Они орут.
- А морду еще не били?
- Нет пока. Не доросли! Я акушер в роддоме.
Когда сижу на физике, я даже не понимаю, что именно не понимаю.
Сегодня я снова пытался вернуть свою девушку. Но с тех пор, как она переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки.