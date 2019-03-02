Не грустите вечером: вечерние анекдоты 2 марта

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

Это была хорошая неделя. За пять рабочих дней уволиться хотелось всего три раза...

- Пора, наверное, убраться в квартире. Где у нас пылесос?

- Иди во-о-от по этой тропинке...

Женщины могут научиться всему - зарабатывать деньги, водить машину, растить детей, сажать деревья…

Для этого нужно лишь одно - неудачно выйти замуж!

Мои соседи - сплошь одни пенсионерки. Поэтому пусть лучше про меня думают, что я наркоман, чем если они узнают, что я терапевт.

В видеорегистраторах очень не хватает функции "отправить на Yоutubе"