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Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 3 марта

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Все хорошее начинается с улыбки: утренние анекдоты 3 марта
06:23 Сегодня Телеграф

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

Три дня не могут остановить девочку, которая прыгает на батуте в комнате с натяжным потолком.

Малыш и Карлсон. Винни-Пух и Кролик. Их пример лишний раз доказывает: дружба будет гораздо прочнее, если хотя бы у одного есть что пожрать.

Что ты вообще можешь знать о жизни, если ты в мороз на рынке штаны на картонке стоя не примерял?

Пригласили быть свидетелем на свадьбе. Только свадьба какая-то странная. Из приглашенных только невеста, ее родня и я свидетелем. В чем-то есть подвох, только не пойму, в чем...

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