Встречайте утро с улыбкой: утренние анекдоты 5 марта

Борщ - он как кунг-фу. Ты можешь готовить его всю жизнь, но так и не ¬достигнешь уровня бабушки.
- Здравствуйте, я на собеседование!
- Добрый день, а к кому именно?
- Не знаю.
- А на какую вакансию?
- Не знаю.
- А что умеете?
- Ну... Не знаю.
- Директор в нашей компании уже есть.
В семье все за меня решает жена, на работе - начальник, в стране - президент. Но есть-таки на Земле одно место, где все решаю только я!
Это - кроссворд..
Вы такой высококлассный профессионал. Нашей компании стыдно платить вам такую мизерную зарплату. Вы уволены.
- Дорогая, ты у меня целый месяц выпрашивала туфли, как у Ленки! Я тебе их купил. Почему не носишь?
- Потому что у Ленки такие же!