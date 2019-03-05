Встречайте утро с улыбкой: утренние анекдоты 5 марта

Вкусный завтрак, ароматный кофе и крутые анекдоты, созданы сделать ваше утро сказочным.

Борщ - он как кунг-фу. Ты можешь готовить его всю жизнь, но так и не ¬достигнешь уровня бабушки.

- Здравствуйте, я на собеседование!

- Добрый день, а к кому именно?

- Не знаю.

- А на какую вакансию?

- Не знаю.

- А что умеете?

- Ну... Не знаю.

- Директор в нашей компании уже есть.

В семье все за меня решает жена, на работе - начальник, в стране - президент. Но есть-таки на Земле одно место, где все решаю только я!

Это - кроссворд..

Вы такой высококлассный профессионал. Нашей компании стыдно платить вам такую мизерную зарплату. Вы уволены.

- Дорогая, ты у меня целый месяц выпрашивала туфли, как у Ленки! Я тебе их купил. Почему не носишь?

- Потому что у Ленки такие же!