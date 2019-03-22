Не сдержать смех: вечерние анекдоты 22 марта

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

- Алло! Это бесплатная доставка овощей? Доставьте, пожалуйста, меня из бара домой!

- Мне нравится, как ты выглядишь сзади.

- О, спасибо, очень приятно.

- Приятно ей... Шагай и не оборачивайся больше.

- Девушка, а где у вас в городе салон красоты?

- Я не знаю.

- По вам это видно.

- Говорят, что в жизни человека студенческие годы самые лучшие, а я что-то пока этого в полной мере не ощутил.

- Просто потом будет еще хуже...

- Когда нарколог кодировал пациента, тот повторял его слова вслух.

- И что?

- И закодировал нарколога.