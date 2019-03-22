Не сдержать смех: вечерние анекдоты 22 марта

- Алло! Это бесплатная доставка овощей? Доставьте, пожалуйста, меня из бара домой!
- Мне нравится, как ты выглядишь сзади.
- О, спасибо, очень приятно.
- Приятно ей... Шагай и не оборачивайся больше.
- Девушка, а где у вас в городе салон красоты?
- Я не знаю.
- По вам это видно.
- Говорят, что в жизни человека студенческие годы самые лучшие, а я что-то пока этого в полной мере не ощутил.
- Просто потом будет еще хуже...
- Когда нарколог кодировал пациента, тот повторял его слова вслух.
- И что?
- И закодировал нарколога.