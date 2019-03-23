Порция заразного смеха: утренние анекдоты 23 марта

Смешные анекдоты, которые сделают ваше утро веселее.

Приемщик ломбарда первым узнал, что его квартиру обокрали.

Как сохранить семейную идиллию: отвернись от телевизора; послушай, что она говорит; повтори последнюю фразу; скажи, что в этом есть рациональное зерно; повернись к телевизору.

Директор зоопарка уже который месяц безуспешно пытается продать слона, но никто почему-то не воспринимает его звонки серьезно.

Удивительно, как по-разному звучит фраза "Голубчик, да вы начали следить за собой!", сказанная косметологом и психиатром.

- Явился наконец! Ты почему уехал и ничего не сказал? Ключи не оставил? Мать все морги, все больницы обзвонила: нет нигде ключей!..