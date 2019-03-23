Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Порция заразного смеха: утренние анекдоты 23 марта

Смотрите фото (5)
Порция заразного смеха: утренние анекдоты 23 марта
05:54 Сб, 23 Март 2019 Телеграф

Смешные анекдоты, которые сделают ваше утро веселее.

Приемщик ломбарда первым узнал, что его квартиру обокрали.

 

Как сохранить семейную идиллию: отвернись от телевизора; послушай, что она говорит; повтори последнюю фразу; скажи, что в этом есть рациональное зерно; повернись к телевизору.

 

Директор зоопарка уже который месяц безуспешно пытается продать слона, но никто почему-то не воспринимает его звонки серьезно.

 

Удивительно, как по-разному звучит фраза "Голубчик, да вы начали следить за собой!", сказанная косметологом и психиатром.

 

Не сдержать смех: вечерние анекдоты 22 марта

- Явился наконец! Ты почему уехал и ничего не сказал? Ключи не оставил? Мать все морги, все больницы обзвонила: нет нигде ключей!..

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Смешные картинки, Приколы, Анекдоты, 23 марта, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на утро 23 марта, Утренние анекдоты 23 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь