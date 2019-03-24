Прежде всего - позитив: вечерние анекдоты 24 марта

Убойные анекдоты для хорошего настроения вечером.

- Большое спасибо вам, доктор, что вы вылечили меня от мании величия. Теперь я человек совершенно непревзойденной, фантастической, можно сказать, феноменальной скромности!..

Бесит, когда ты волшебная розовая фея, а все вокруг называют тебя Константин Андреевич.

Объявление:

"Грустный клоун поможет вашему ребенку отметить тридцатилетие".

- Девушка, а можно с вами познакомиться?

- У тебя что, мало разочарований в жизни было?

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь - вот оно, счастье! Ан нет, опять опыт.