Только хорошее настроение: вечерние анекдоты 26 марта

Отборный юмор специально для наших читателей!

Фильм "Алиса в стране чудес" в Голландии признан документальным.

Жила себе царевна-лягушка не тужила. Тут явился Иван-царевич, и началось: пироги пеки, ковры тки, перед гостями пляши да еще и утешай его! Называется - в сказку попала!

Один мужик хвастается другу:

- Прикинь, я вчера был такой смелый. Пришел в кабинет шефа и стукнул кулаком по столу.

- Ну и что?

- Сделал это очень вовремя: завтра он возвращается из командировки.

Сузил круг общения до себя.

- Предпочитаю крашеных блондинок, а не натуральных.

- Почему так?

- Да натуральную поди еще разбери, что у нее на уме. А крашеная - это декларация о намерениях.