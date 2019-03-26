Только хорошее настроение: вечерние анекдоты 26 марта

Фильм "Алиса в стране чудес" в Голландии признан документальным.
Жила себе царевна-лягушка не тужила. Тут явился Иван-царевич, и началось: пироги пеки, ковры тки, перед гостями пляши да еще и утешай его! Называется - в сказку попала!
Один мужик хвастается другу:
- Прикинь, я вчера был такой смелый. Пришел в кабинет шефа и стукнул кулаком по столу.
- Ну и что?
- Сделал это очень вовремя: завтра он возвращается из командировки.
Сузил круг общения до себя.
- Предпочитаю крашеных блондинок, а не натуральных.
- Почему так?
- Да натуральную поди еще разбери, что у нее на уме. А крашеная - это декларация о намерениях.