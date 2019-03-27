Начни утро с позитивной ноты: утренние анекдоты 27 марта

Самые забавные анекдоты для хорошего настроения на весь день.

Один раз я был в таких серьезных отношениях, что мы даже не улыбнулись ни разу.

Игорь не любил пробежки, паркур, экстрим, адреналин... Но соседский доберман раскрыл в нем потенциал!

- Черепаховый суп, жаркое из страуса, маринованная змея, филе марала, копченая нутрия, паштет из медвежьей печени… А вы, батенька, гурман?

- Нет, директор зоопарка.

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"Опытный клоун по вызову от души повеселит детишек. Не разочарует и одиноких мам…"

- Доктор, а это нормально, что у моего сына правая голова больше, чем левая?