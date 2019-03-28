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Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 28 марта

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Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 28 марта
05:48 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

Директор автобазы в конце рабочего дня лично целует всех водителей в губы, чтобы узнать, какая тварь постоянно сливает соляру.

Я так понимаю, что отопление в городе запустят тогда, когда все аптеки выполнят план по продаже средств от кашля и простуды.

В кофейне сидит за столом человек - без смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Выглядит как психопат!

Каждый раз, когда я пылесошу квартиру, задаюсь вопросом: как моя жена и кошка еще не лысые?

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Сотрудники полиции поняли, что преследуют невинного человека, когда тот начал уходить от них по воде.

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