Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 28 марта

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

Директор автобазы в конце рабочего дня лично целует всех водителей в губы, чтобы узнать, какая тварь постоянно сливает соляру.

Я так понимаю, что отопление в городе запустят тогда, когда все аптеки выполнят план по продаже средств от кашля и простуды.

В кофейне сидит за столом человек - без смартфона, без ноутбука, просто пьет кофе. Выглядит как психопат!

Каждый раз, когда я пылесошу квартиру, задаюсь вопросом: как моя жена и кошка еще не лысые?

Сотрудники полиции поняли, что преследуют невинного человека, когда тот начал уходить от них по воде.