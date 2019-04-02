Начни утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 2 апреля

Самые забавные анекдоты, которые сделают Ваш день.

80% мужчин имитируют вкусный борщ…

Мальчик пишет сочинение о своем отце:

"Мой папа - самый сильный и храбрый! Он может переплыть самую широкую реку, победить в схватке с любым хищником, сразиться с любыми бандитами! Мой папа может все! Но чаще всего ему приходится мыть посуду, стирать белье и выносить мусор".

На день рождения кто-то принес семечки.

Пить так и не начали...

Вчера помыла окна, сегодня рассвело на час раньше.

- Доктор, у меня нос заложен!

- Нос?! Нос у него... заложен! Да пошел ты... У меня дом заложен, машина заложена, дача заложена... И ничего, не жужжу!