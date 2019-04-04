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Время улыбаться: вечерние анекдоты 4 апреля

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Время улыбаться: вечерние анекдоты 4 апреля
16:00 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот четверг.

В Одессе:

- После смерти хочу быть кремирована, а прах развейте с балкона над морем.

- Мама, да ви шо такое говорите?! С моря такой ветер, шо не пройдет и минуты, как вы уже снова будете дома.

- Мам, у меня две новости. Одна хорошая, вторая плохая.

- Давай с хорошей.

- Я больше так не буду.

- Доктор, у меня в голове маленький человечек все время ругается матом!

- Так это легко поправить! 10 000 долларов - и никаких проблем!

- Доктор, а знаете, что сейчас сказал маленький человечек?

Если холодильник пустой, то он все равно набирает два-три просмотра в день, если не больше.

Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 4 апреля

После того как Петрович побывал в лесу и насладился кукованием кукушки, он перестал отчислять деньги в Пенсионный фонд.

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