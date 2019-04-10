Скачать
Среда, 10.04.2019
Российский правозащитный центр признал военнопленных моряков политзаключенными
Российский правозащитный центр признал военнопленных моряков политзаключенными
ГПСУ: Стена на границе с РФ построена на 30%
ГПСУ: Стена на границе с РФ построена на 30%
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Ливерпуль обыграл Порту в первом матче 1/4 финала ЛЧ
"Мы падали и снова поднимались": Алена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом
"Мы падали и снова поднимались": Алена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом

Начни утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 10 апреля

Смотрите фото (5)
Начни утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 10 апреля
05:55 Сегодня Телеграф

Самые забавные анекдоты, которые сделают Ваш день.

Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится в розыске.

Кефир обезжиренный.

А ты - нет.

Встречаются две подруги. Одна другой жалуется:

- Мой муж так часто разговаривает во сне, что просто жуть! А твой разговаривает?

- Нет, только улыбается... сволочь!

В армии я вспоминал, что в детстве плакал, потому что мне положили лишнюю котлетку. Вот же придурок был.

Проводите время весело: вечерние анекдоты 9 апреля

В детстве мы особо не волновались, как нам одеваться, - всю одежду за нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не волновались, как нам одеваться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Смех, Утро, Юмор, Курьез, Анекдот, Веселье, Хорошее настроение, Мемы, Мем, Умора, Весело, Анекдоты, 10 апреля, Хохот, Утренние анекдоты, Анекдоты утром, Анекдоты на утро 10 апреля, Утренние анекдоты 10 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко назначил Кривоноса на должность, которую занимал Гладковский
02 Противопоказания: кому нельзя употреблять имбирь
03 Украина - Хорватия: видеотрансляция матча (Видео)
04 Офис Зеленского в Киеве пикетируют его поклонники и противники
05 Ливерпуль 2:0 Порту: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине по-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
По-летнему тепло: синоптики обещают до 22° тепла и грозы
Президент Финляндии: Россия сама виновата в санкциях
Президент Финляндии: Россия сама виновата в санкциях
Теракт на севере Сирии: 13 погибших
Теракт на севере Сирии: 13 погибших
Постоянный недосып чреват для организма человека
Постоянный недосып чреват для организма человека
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь