Начни утро с позитивной ноты: веселые анекдоты 10 апреля

Самые забавные анекдоты, которые сделают Ваш день.

Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится в розыске.

Кефир обезжиренный.

А ты - нет.

Встречаются две подруги. Одна другой жалуется:

- Мой муж так часто разговаривает во сне, что просто жуть! А твой разговаривает?

- Нет, только улыбается... сволочь!

В армии я вспоминал, что в детстве плакал, потому что мне положили лишнюю котлетку. Вот же придурок был.

В детстве мы особо не волновались, как нам одеваться, - всю одежду за нас покупали родители. А сейчас смотришь детские фотографии и понимаешь, что родители тоже особо не волновались, как нам одеваться.