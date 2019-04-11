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Четверг, 11.04.2019
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Только хорошее настроение: утренние анекдоты 11 апреля

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Только хорошее настроение: утренние анекдоты 11 апреля
05:56 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые сделают ваше утро веселее.

Я наконец-то понял, какую хочу машину: инкассаторскую!

По субботам и воскресеньям мало кто пишет в соцсети. Сразу видно - делом люди занимаются, а не на работе сидят.

Женские планы на вечер:

1) Забраться в постельку из последних сил;

2) Долго сидеть в телефоне.

Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты!

Не грустите вечером: вечерние анекдоты 10 апреля

Все-таки есть на свете справедливость. К соседу, который полгода делал ремонт и ежедневно будил нас спозаранку грохотом перфоратора, по окончании ремонта переехала теща. Насовсем!

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