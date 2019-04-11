Только хорошее настроение: утренние анекдоты 11 апреля

Я наконец-то понял, какую хочу машину: инкассаторскую!
По субботам и воскресеньям мало кто пишет в соцсети. Сразу видно - делом люди занимаются, а не на работе сидят.
Женские планы на вечер:
1) Забраться в постельку из последних сил;
2) Долго сидеть в телефоне.
Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты!
Все-таки есть на свете справедливость. К соседу, который полгода делал ремонт и ежедневно будил нас спозаранку грохотом перфоратора, по окончании ремонта переехала теща. Насовсем!