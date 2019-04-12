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Пятница, 12.04.2019
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Начни пятницу с позитива: забавные анекдоты 12 апреля

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Начни пятницу с позитива: забавные анекдоты 12 апреля
05:51 Сегодня Телеграф

Чтобы день был на позитиве, утро стоит начинать с анекдотов.

Если мужчина открывает дверь машины жене, значит, это или новая машина, или новая жена.

- Алло, это СБУ?

- Да.

- Извините, мы тут с другом поспорили. Чем я занимался 16 июля 1998 года?

Поднимаясь пешком на 16-й этаж с креслом на горбу, грузчик Николай подобрал 97 синонимов к словосочетанию "плохие лифтеры".

- Что будете пить, сэр? Настойку или наливку?

- Если вы настаиваете, то настойку, а если наливаете, то наливку.

- У нас самообслуживание, сэр.

- Тогда самогонку.

Родители на семейном совете:

- Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу толстеть, папа бросит курить. А ты?

- Я могу бросить школу...

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