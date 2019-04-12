Начни пятницу с позитива: забавные анекдоты 12 апреля

Если мужчина открывает дверь машины жене, значит, это или новая машина, или новая жена.
- Алло, это СБУ?
- Да.
- Извините, мы тут с другом поспорили. Чем я занимался 16 июля 1998 года?
Поднимаясь пешком на 16-й этаж с креслом на горбу, грузчик Николай подобрал 97 синонимов к словосочетанию "плохие лифтеры".
- Что будете пить, сэр? Настойку или наливку?
- Если вы настаиваете, то настойку, а если наливаете, то наливку.
- У нас самообслуживание, сэр.
- Тогда самогонку.
Родители на семейном совете:
- Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу толстеть, папа бросит курить. А ты?
- Я могу бросить школу...