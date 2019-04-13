Только позитив: утренние анекдоты 13 апреля

Наполните Ваше утро юмором и смехом!

Плакат на вокзале: "Не прыгайте с платформы. Пользуйтесь мостом".

Конечно, с моста оно наверняка…

В Одессе:

- Софочка, у вас такой шикарный макияж! Вам под ним не жарко?

При выборе спутника жизни не стоит забывать о том, что в свободное от занятий любовью время вам придется еще и о чем-то разговаривать.

В автосервисе.

- Мастер, в моей машине потолок прожгли сигаретой! Нужен срочный ремонт!

- Срочный ремонт необходим, когда потолок женскими шпильками истыкан, а у вас можно в рабочем порядке...

- Сегодня пробовал научить кота говорить, но, похоже, он идиот.

- Ты уверен, что он?