Только позитив: утренние анекдоты 13 апреля

Плакат на вокзале: "Не прыгайте с платформы. Пользуйтесь мостом".
Конечно, с моста оно наверняка…
В Одессе:
- Софочка, у вас такой шикарный макияж! Вам под ним не жарко?
При выборе спутника жизни не стоит забывать о том, что в свободное от занятий любовью время вам придется еще и о чем-то разговаривать.
В автосервисе.
- Мастер, в моей машине потолок прожгли сигаретой! Нужен срочный ремонт!
- Срочный ремонт необходим, когда потолок женскими шпильками истыкан, а у вас можно в рабочем порядке...
- Сегодня пробовал научить кота говорить, но, похоже, он идиот.
- Ты уверен, что он?