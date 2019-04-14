Время улыбаться: вечерние анекдоты 14 апреля

Забавные анекдоты для хорошего настроения в это воскресенье.

Кризис среднего возраста - это когда ты уже хочешь семью и пятерых детей, но финансово можешь позволить себе только минералку.

Жена - мужу:

- Завтра схожу в церковь, исповедуюсь.

- Валидол возьми, вдруг батюшку прихватит.

Мальчик Дима получил сотрясение мозга на вокзале, пытаясь посетить Хогвартс.

Объяснительная в протоколе инспектора ГАИ:

"Я, светловолосая лахудра, на своем ВМW Z4 повернула туда, куда захотела, чем и спровоцировала ДТП. Со слов инспектора ГАИ записано верно".

А теперь, пожалуйста, подробно по пунктам объясните: почему вы считаете меня занудой?