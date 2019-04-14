Время улыбаться: вечерние анекдоты 14 апреля

Кризис среднего возраста - это когда ты уже хочешь семью и пятерых детей, но финансово можешь позволить себе только минералку.
Жена - мужу:
- Завтра схожу в церковь, исповедуюсь.
- Валидол возьми, вдруг батюшку прихватит.
Мальчик Дима получил сотрясение мозга на вокзале, пытаясь посетить Хогвартс.
Объяснительная в протоколе инспектора ГАИ:
"Я, светловолосая лахудра, на своем ВМW Z4 повернула туда, куда захотела, чем и спровоцировала ДТП. Со слов инспектора ГАИ записано верно".
А теперь, пожалуйста, подробно по пунктам объясните: почему вы считаете меня занудой?