Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 17 апреля

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

Очень жаль, что стикеры, напоминающие о срочных делах, через полгода отклеиваются.

Говорят, при утренних пробежках в человеческом мозгу активизируется участок, отвечающий за обязательное оповещение всех вокруг, что ты бегаешь по утрам и вообще молодец.

У меня в квартире вчера побывал вор. Странно... Ничего не взял, на столе оставил 200 гривен и записку: "Так жить нельзя".

Люблю, когда меня спрашивают: "Как дела?"

Это позволяет сохранять иллюзию, что по мне еще не видно...

- Я девочка, мне можно.

- В суде так и скажи.