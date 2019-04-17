Встречайте утро с позитивом: утренние анекдоты 17 апреля

Очень жаль, что стикеры, напоминающие о срочных делах, через полгода отклеиваются.
Говорят, при утренних пробежках в человеческом мозгу активизируется участок, отвечающий за обязательное оповещение всех вокруг, что ты бегаешь по утрам и вообще молодец.
У меня в квартире вчера побывал вор. Странно... Ничего не взял, на столе оставил 200 гривен и записку: "Так жить нельзя".
Люблю, когда меня спрашивают: "Как дела?"
Это позволяет сохранять иллюзию, что по мне еще не видно...
- Я девочка, мне можно.
- В суде так и скажи.