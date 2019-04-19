Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 19 апреля

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

Жаль, что нет поворотников у людей. А то столкнешься с кем-нибудь на улице - и начинается: синхронно вправо, синхронно влево…

Крановщик шестого разряда, не выходя с работы, забрал ребенка из садика.

Только мы можем в пять утра прийти с гулянки и на шесть утра завести будильник.

Невеста была настолько некрасивой, что для ее выкупа пришлось нанять опытного менеджера по продажам.

Девушки, вы реально думаете, что мужчины делят вас на худых и толстых?

На самом деле мужчины подразделяют женщин на две категории:

1. Да ну не-е-е...

2. Ниче так!